Додано: Суб 14 кві, 2018 21:13

bub-har написав: Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение? Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?

Что имеется в воду "под одним подходом"? "Одно засовывание карты с выходом 10 кГрн за раз" - вряд ли. В одном банкомате за 3 приема - я снимал. Но ве зависит от лимитов конкретного банка установленного для конкретного банкомата. В моем случае банкомат выдавал по чужим картам 4000 за один прием и позволял сделать 3 операции по одной карте (может позволял сделать и больше операций но мне надо было снять всего лишь 10 кГрн.). Но так бывает не всегда - в другой раз когда данный банкомат был "пустой" пришлось в 3 соседних банкоматах разных банков снимать 7000 по 1 тыс. за 7 приемов. Причем пришлось звонить еще и на горячку так как по карте КоКо по умолчанию стоит лимит на 5 снятий налички в течении суток. Вариант заказывать на отделение не рассматривал в принципе так как ехать в другой конец города гораздо дольше и менее удобно чем снять по 1000 за 10 минут. Хотя если конечно снять надо очень много...