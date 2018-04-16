Можно сразу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:43
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:13
Что имеется в воду "под одним подходом"? "Одно засовывание карты с выходом 10 кГрн за раз" - вряд ли. В одном банкомате за 3 приема - я снимал. Но ве зависит от лимитов конкретного банка установленного для конкретного банкомата. В моем случае банкомат выдавал по чужим картам 4000 за один прием и позволял сделать 3 операции по одной карте (может позволял сделать и больше операций но мне надо было снять всего лишь 10 кГрн.). Но так бывает не всегда - в другой раз когда данный банкомат был "пустой" пришлось в 3 соседних банкоматах разных банков снимать 7000 по 1 тыс. за 7 приемов. Причем пришлось звонить еще и на горячку так как по карте КоКо по умолчанию стоит лимит на 5 снятий налички в течении суток. Вариант заказывать на отделение не рассматривал в принципе так как ехать в другой конец города гораздо дольше и менее удобно чем снять по 1000 за 10 минут. Хотя если конечно снять надо очень много...
Додано: Нед 15 кві, 2018 06:40
Re: Конкорд
Спасибо за развёрнутый ответ! Просто хотел обойтись без отделения и найти банкомат какого нибудь банка,который побольше наливает за один подход и сделав нужное кол-во подходов снять нужную сумму но наверное проще через отделение,чем ездить искать банкоматы кто сколько даст,хотя да,на мелких суммах можно и через банкоматы!
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:54
Re: Конкорд
Банк "Конкорд" увеличит капитал на 100 млн грн
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:17
Капітал їм зараз збільшувати не потрібно...час ікс літо 2020.
Але якщо є грошенята в закромах чому б і ні.
Можливо після виборів 2019 конюктура в Дніпрі зміниться і вже наколядувати 100 млн грн буде не просто.
Цікаво хто акції на 100 млн викупить?
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18
ну надо ж еще 1,5 ляма штрафа за профнепригодность Аполлоныча возместить, который умеет тока честных клиентов лочить, а там где надо у него глаз замыливается ...
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Додано: Пон 16 кві, 2018 15:30
Re: Конкорд
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:25
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:29
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:32
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