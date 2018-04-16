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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:43

  bub-har написав:
  anikola13 написав:Поступил через 10мин
Подскажите пжл.после поступления средств на доходную можно сразу бежать снимать,или ещё нужно ждать пока они проведутся по счёту?

Можно сразу.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 21:13

  bub-har написав:Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?

Что имеется в воду "под одним подходом"? "Одно засовывание карты с выходом 10 кГрн за раз" - вряд ли. В одном банкомате за 3 приема - я снимал. Но ве зависит от лимитов конкретного банка установленного для конкретного банкомата. В моем случае банкомат выдавал по чужим картам 4000 за один прием и позволял сделать 3 операции по одной карте (может позволял сделать и больше операций но мне надо было снять всего лишь 10 кГрн.). Но так бывает не всегда - в другой раз когда данный банкомат был "пустой" пришлось в 3 соседних банкоматах разных банков снимать 7000 по 1 тыс. за 7 приемов. Причем пришлось звонить еще и на горячку так как по карте КоКо по умолчанию стоит лимит на 5 снятий налички в течении суток. Вариант заказывать на отделение не рассматривал в принципе так как ехать в другой конец города гораздо дольше и менее удобно чем снять по 1000 за 10 минут. Хотя если конечно снять надо очень много...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 06:40

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Что имеется в воду "под одним подходом"?
Спасибо за развёрнутый ответ! Просто хотел обойтись без отделения и найти банкомат какого нибудь банка,который побольше наливает за один подход и сделав нужное кол-во подходов снять нужную сумму но наверное проще через отделение,чем ездить искать банкоматы кто сколько даст,хотя да,на мелких суммах можно и через банкоматы!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:54

Re: Конкорд

Банк "Конкорд" увеличит капитал на 100 млн грн
https://finclub.net/news/bank-konkord-u ... n-grn.html
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:17

  isen написав:Банк "Конкорд" увеличит капитал на 100 млн грн
https://finclub.net/news/bank-konkord-u ... n-grn.html

Капітал їм зараз збільшувати не потрібно...час ікс літо 2020.
Але якщо є грошенята в закромах чому б і ні.
Можливо після виборів 2019 конюктура в Дніпрі зміниться і вже наколядувати 100 млн грн буде не просто.
Цікаво хто акції на 100 млн викупить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18

  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:Банк "Конкорд" увеличит капитал на 100 млн грн
https://finclub.net/news/bank-konkord-u ... n-grn.html

Капітал їм зараз збільшувати не потрібно...час ікс літо 2020.
Але якщо є грошенята в закромах чому б і ні.
Можливо після виборів 2019 конюктура в Дніпрі зміниться і вже наколядувати 100 млн грн буде не просто.
Цікаво хто акції на 100 млн викупить?


ну надо ж еще 1,5 ляма штрафа за профнепригодность Аполлоныча возместить, который умеет тока честных клиентов лочить, а там где надо у него глаз замыливается ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:30

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:ну надо ж еще 1,5 ляма

Значит, будем больше заливать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:25

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вроді ліквідність норм...чи фальсифікують?


Hi

не провели вчерашний СЕП на 146К
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:29

  J написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вроді ліквідність норм...чи фальсифікують?


Hi

не провели вчерашний СЕП на 146К

І шо кажуть? :(
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:32

  J написав:не провели вчерашний СЕП на 146К

В какую сторону?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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