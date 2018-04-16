из Конкорда в другой банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:43
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46
Re: Конкорд
Тревожно, но будем надеяться что это технический сбой. Возможно, связанный с переходом на новый план счетов.
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