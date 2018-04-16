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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:43

  wig написав:
  J написав:не провели вчерашний СЕП на 146К

В какую сторону?

из Конкорда в другой банк
J
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46

Re: Конкорд

  J написав:из Конкорда в другой банк

Тревожно, но будем надеяться что это технический сбой. Возможно, связанный с переходом на новый план счетов.
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wig
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Повідомлень: 2830
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20

  J написав:
  wig написав:
  J написав:не провели вчерашний СЕП на 146К

В какую сторону?

из Конкорда в другой банк

\..лимит был поднят перед операцией ?...по умолчанию через банкинг максимально 15т.грн
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6697
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:24

Проверил лично, тестовые 50к(зачеркнуто) 100 гривень перевелись.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2830
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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  #<1 ... 255256257258
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