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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:43
wig написав: J написав:
не провели вчерашний СЕП на 146К
В какую сторону?
из Конкорда в другой банк
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46
J написав:
из Конкорда в другой банк
Тревожно, но будем надеяться что это технический сбой. Возможно, связанный с переходом на новый план счетов.
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wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20
J написав: wig написав: J написав:
не провели вчерашний СЕП на 146К
В какую сторону?
из Конкорда в другой банк
\..лимит был поднят перед операцией ?...по умолчанию через банкинг максимально 15т.грн
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:24
Проверил лично, тестовые 50к(зачеркнуто) 100 гривень перевелись.
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wig
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:17
вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка
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J
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:19
J написав:
вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка
Видно 146К 2 дні збирали...мабуть.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:48
J написав:
вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка
Их поддержка некомпетентная часто бывает. Аккуратнее.
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anikola13
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:40
anikola13 написав:
Их поддержка некомпетентная часто бывает. Аккуратнее.
да,
но компетентно подсказали, где в ИБ написана компетентная инфа
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J
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:44
J написав: anikola13 написав:
Их поддержка некомпетентная часто бывает. Аккуратнее.
да,
но компетентно подсказали, где в ИБ написана компетентная инфа
Все Ок? Платьожик прийшов?
Завтра невеликий платіж з банки потрібно робити.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 17:48
Квесторе_поверніться
да
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J
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