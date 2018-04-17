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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:43
Квесторе_поверніться написав: J написав:
вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка
Видно 146К 2 дні збирали...мабуть.
Корсчет наполняли. Все таки банк из седьмого десятка....
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korovas2
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