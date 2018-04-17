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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:43

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  J написав:вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка

Видно 146К 2 дні збирали...мабуть. :oops:

Корсчет наполняли. Все таки банк из седьмого десятка....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:55

korovas2

да и аполлоныч наверное на платежку смотрел и медитировал - думал локнуть или нет ...
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  #<1 ... 256257258259
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