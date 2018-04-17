Корсчет наполняли. Все таки банк из седьмого десятка....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:43
Re: Конкорд
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:55
korovas2
да и аполлоныч наверное на платежку смотрел и медитировал - думал локнуть или нет ...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:02
Скорее всего денег на счете не было.
Там сначала деньги списываются в ПЦ, а потом идёт попытка списать со счета.
Если на счете нет денег, а в ПЦ списание прошло, то попытки повторяются до тех пор, пока деньги не появятся на счете.
Как карту пополняли?
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