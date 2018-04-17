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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:43

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  J написав:вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка

Видно 146К 2 дні збирали...мабуть. :oops:

Корсчет наполняли. Все таки банк из седьмого десятка....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:55

korovas2

да и аполлоныч наверное на платежку смотрел и медитировал - думал локнуть или нет ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:02

  J написав:вобщем
сеп ушел на следующий день (сегодня) после моего звонка


Скорее всего денег на счете не было.
Там сначала деньги списываются в ПЦ, а потом идёт попытка списать со счета.
Если на счете нет денег, а в ПЦ списание прошло, то попытки повторяются до тех пор, пока деньги не появятся на счете.

Как карту пополняли?
GXL
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:50

Re: Конкорд

В кассе через POS терминал
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:55

  J написав:В кассе через POS терминал


В этом случае сразу изменяется только остаток по карте в ПЦ.
А на счет 2625 в опер.дне они упадут на следующий рабочий день, когда придут файлы из ПЦ и их закачают в опер.день.
Так что звонить было не обязательно, деньги упали на счет и сформировался документ на отправку ч-з СЭП.
GXL
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56

  J написав:В кассе через POS терминал

Самый неправильный способ пополнения. Если ничего не менялось, то зачисление денег на счёт в таком варианте происходит на следующий рабочий день. А списание со счёта при СЭП-платеже - день в день. Таким образом у вас просто нечего было отправлять (на счету пусто), а вы напраслину на банк наводите - ай-ай-ай, нехорошо...

Зачем вы так поступили - остаётся тайной за семью печатями :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:58

  Vorlon написав:Зачем вы так поступили - остаётся тайной за семью печатями

А что, клиенту надо было 140 штук в айпад засосывать?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:00

wig
Платёжкой через экономиста. 2 года я клиент банка - мне ни разу в голову не пришло воспользоваться пополнением через терминал в кассе (теряя один день на процентах). Всегда пара-тройка минут и с платёжкой в кассу!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:02

Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфе то работает єтот метод
Востаннє редагувалось J в Сер 18 кві, 2018 15:04, всього редагувалось 1 раз.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:03

  Vorlon написав:wig
Платёжкой через экономиста. 2 года я клиент банка - мне ни разу в голову не пришло воспользоваться пополнением через терминал в кассе (теряя один день на процентах). Всегда пара-тройка минут и с платёжкой в кассу!

Что ж, спасибо за совет. Если придется пополнять наликом - так и сделаю.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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