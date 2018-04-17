Корсчет наполняли. Все таки банк из седьмого десятка....
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:43
Re: Конкорд
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:55
korovas2
да и аполлоныч наверное на платежку смотрел и медитировал - думал локнуть или нет ...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:02
Скорее всего денег на счете не было.
Там сначала деньги списываются в ПЦ, а потом идёт попытка списать со счета.
Если на счете нет денег, а в ПЦ списание прошло, то попытки повторяются до тех пор, пока деньги не появятся на счете.
Как карту пополняли?
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:50
Re: Конкорд
В кассе через POS терминал
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:55
В этом случае сразу изменяется только остаток по карте в ПЦ.
А на счет 2625 в опер.дне они упадут на следующий рабочий день, когда придут файлы из ПЦ и их закачают в опер.день.
Так что звонить было не обязательно, деньги упали на счет и сформировался документ на отправку ч-з СЭП.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56
Самый неправильный способ пополнения. Если ничего не менялось, то зачисление денег на счёт в таком варианте происходит на следующий рабочий день. А списание со счёта при СЭП-платеже - день в день. Таким образом у вас просто нечего было отправлять (на счету пусто), а вы напраслину на банк наводите - ай-ай-ай, нехорошо...
Зачем вы так поступили - остаётся тайной за семью печатями
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:58
А что, клиенту надо было 140 штук в айпад засосывать?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:00
wig
Платёжкой через экономиста. 2 года я клиент банка - мне ни разу в голову не пришло воспользоваться пополнением через терминал в кассе (теряя один день на процентах). Всегда пара-тройка минут и с платёжкой в кассу!
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:02
Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфе то работает єтот метод
Востаннє редагувалось J в Сер 18 кві, 2018 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:03
Что ж, спасибо за совет. Если придется пополнять наликом - так и сделаю.
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