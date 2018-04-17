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Гнать их в шею! Видимо специально или лень было делать платёжку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:05
Им некогда может было, наплыв клиетнов. Банк то растет, менеджеров мало, а на одного кредитчика, бывает, и час уходит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:13
В альфе пляшут от остатка на карте а не на счете, а на возникший при этом овердрафт закрывают глаза для пакетных карт.
Тут вроде овердрафт не бесплатен. Так что то что не отправили сразу это сохранило вам сотню другую гривен.
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