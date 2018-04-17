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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:04

J
Гнать их в шею! Видимо специально или лень было делать платёжку :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:05

  J написав:Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфа то работает єтот метод

Им некогда может было, наплыв клиетнов. Банк то растет, менеджеров мало, а на одного кредитчика, бывает, и час уходит.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:11

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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:13

  J написав:Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфе то работает єтот метод


В альфе пляшут от остатка на карте а не на счете, а на возникший при этом овердрафт закрывают глаза для пакетных карт.
Тут вроде овердрафт не бесплатен. Так что то что не отправили сразу это сохранило вам сотню другую гривен.
Aps
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18.04.2018 16:13
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