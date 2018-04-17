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Гнать их в шею! Видимо специально или лень было делать платёжку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:05
Им некогда может было, наплыв клиетнов. Банк то растет, менеджеров мало, а на одного кредитчика, бывает, и час уходит.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:13
В альфе пляшут от остатка на карте а не на счете, а на возникший при этом овердрафт закрывают глаза для пакетных карт.
Тут вроде овердрафт не бесплатен. Так что то что не отправили сразу это сохранило вам сотню другую гривен.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:34
Re: Конкорд
del
Востаннє редагувалось Andrew75 в Сер 18 кві, 2018 16:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:34
Andrew75 Вы безусловно правы, но боюсь, что частое использование данной "тропинки" да еще и многими людьми - так или иначе приведет к скорому ее исчезновению. Поэтому ИМХО подобными лайфхаками лучше все же делится в личку
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:53
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15
Какая нафиг тропинка? Официальный способ, который они везде рекламируют! Народ, не перегибайте палку
Впрочем, для меня это не вариант - брезгую приматом
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:06
Зачем дразнить фортуны?
Вот чтобы официальный способ не стал бывшим официальным способом - имхо не стоит о нем писать почём зря. Потому как кредиткой свинку было тоже официально можно, но фамилия коваль от того не перестаёт быть нарицательной. Или думаете, что сотрудники банков не читают подобные форумы? И хз у кого из них какая дурная мысль мелькает после очередного прочтения лайфхака. Думаю не мало банковских плашек стали бывшими от частого упоминания просто так, забавы ради. А там конечно каждому решить что и где писать. Но лично я за то что лучше перебдеть
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