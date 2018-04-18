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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:04

J
Гнать их в шею! Видимо специально или лень было делать платёжку :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:05

  J написав:Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфа то работает єтот метод

Им некогда может было, наплыв клиетнов. Банк то растет, менеджеров мало, а на одного кредитчика, бывает, и час уходит.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:11

:::
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:13

  J написав:Єтим путем меня послали менеджери. ну и в Альфе то работает єтот метод


В альфе пляшут от остатка на карте а не на счете, а на возникший при этом овердрафт закрывают глаза для пакетных карт.
Тут вроде овердрафт не бесплатен. Так что то что не отправили сразу это сохранило вам сотню другую гривен.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:34

Re: Конкорд

del
Востаннє редагувалось Andrew75 в Сер 18 кві, 2018 16:53, всього редагувалось 2 разів.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:34

Andrew75 Вы безусловно правы, но боюсь, что частое использование данной "тропинки" да еще и многими людьми - так или иначе приведет к скорому ее исчезновению. Поэтому ИМХО подобными лайфхаками лучше все же делится в личку :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:53

  Flamingo написав:Andrew75 Вы безусловно правы, но боюсь, что частое использование данной "тропинки" да еще и многими людьми - так или иначе приведет к скорому ее исчезновению. Поэтому ИМХО подобными лайфхаками лучше все же делится в личку :wink:

Понял. Почистил. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15

  Flamingo написав:Andrew75 Вы безусловно правы, но боюсь, что частое использование данной "тропинки" да еще и многими людьми - так или иначе приведет к скорому ее исчезновению. Поэтому ИМХО подобными лайфхаками лучше все же делится в личку :wink:

Какая нафиг тропинка? Официальный способ, который они везде рекламируют! Народ, не перегибайте палку ;)

Впрочем, для меня это не вариант - брезгую приматом :oops:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:06

Зачем дразнить фортуны?

Вот чтобы официальный способ не стал бывшим официальным способом - имхо не стоит о нем писать почём зря. Потому как кредиткой свинку было тоже официально можно, но фамилия коваль от того не перестаёт быть нарицательной. Или думаете, что сотрудники банков не читают подобные форумы? И хз у кого из них какая дурная мысль мелькает после очередного прочтения лайфхака. Думаю не мало банковских плашек стали бывшими от частого упоминания просто так, забавы ради. А там конечно каждому решить что и где писать. Но лично я за то что лучше перебдеть :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:20

  J написав:В кассе через POS терминал

Причина затримки платьожика на день вияснена.
КоКо не халявщик ...КоКо надійний партнер. :)
Квесторе_поверніться
 
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