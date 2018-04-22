Flamingo,
ФБ тогда тоже мониторьте)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:59
guntherhouse777
"Мы должны быть внимательней в выборе слов,
Оставь безнадежных больных.
Ты не вылечишь мир и в этом все дело.
Пусть спасет лишь того, кого можно спасти,
Спасет того, кого можно спасти
Доктор твоего тела..."
(с) "Наутилус помпилиус"
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:44
Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???
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