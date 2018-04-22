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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:40

Flamingo,
ФБ тогда тоже мониторьте)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:59

guntherhouse777
"Мы должны быть внимательней в выборе слов,
Оставь безнадежных больных.
Ты не вылечишь мир и в этом все дело.
Пусть спасет лишь того, кого можно спасти,
Спасет того, кого можно спасти
Доктор твоего тела..."
(с) "Наутилус помпилиус"
:wink: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:44

Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???
darmet
 
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23.04.2018 19:44
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