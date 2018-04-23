Flamingo,
ФБ тогда тоже мониторьте)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:59
guntherhouse777
"Мы должны быть внимательней в выборе слов,
Оставь безнадежных больных.
Ты не вылечишь мир и в этом все дело.
Пусть спасет лишь того, кого можно спасти,
Спасет того, кого можно спасти
Доктор твоего тела..."
(с) "Наутилус помпилиус"
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:44
Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:01
Если пришла СМСка, то мона тратить в магазе, а вот в ИБ могут и появится ток завтра
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:05
Когда пополняется карта через кассу, то деньги идут через мпс
Это не меньше суток
Чтобы деньги попадали сразу, нужно идти к манагеру и просить пополнить счёт, а не карту
В таком случае деньги поступят через полчаса-час
В Вашем случае деньги поступят завтра, скорее всего после обеда
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:42
Re: Конкорд
А при пополнении в айбоксе, смс приходит сразу, а на начисление ежедневных учитывается сумма со следующего дня, или через день?
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:46
Если операция по боксу прошла в опервремя, то со следующего, а если после, то через день
Например, если засунуть в бокс в 17.00, то это опервремя и деньги зачислятся на счёт этим же днём (начисления со следующего дня), а если засунуть в 20.00, то деньги зачислятся на счёт следующим днём, а начисления начнутся через день.
Опервремя до 18.00
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:16
Re: Конкорд
А где офпред девался?
Конь опять за 120к закрыл клиента. Аполлоныч жжет.
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:21
korovas2
аполлоныча соседки за 1,5 ляма штрафа еще не отстрапонили
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:33
Но не за 50 же, как тут пугали.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
реклама
|