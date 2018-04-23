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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:40

Flamingo,
ФБ тогда тоже мониторьте)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:59

guntherhouse777
"Мы должны быть внимательней в выборе слов,
Оставь безнадежных больных.
Ты не вылечишь мир и в этом все дело.
Пусть спасет лишь того, кого можно спасти,
Спасет того, кого можно спасти
Доктор твоего тела..."
(с) "Наутилус помпилиус"
:wink: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:44

Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:01

  darmet написав:Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???

Если пришла СМСка, то мона тратить в магазе, а вот в ИБ могут и появится ток завтра
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:05

  darmet написав:Сегодня пополнил в кассе карточный счет. СМС о зачислении денег пришло мгновенно. А денег на карте нет уже полдня. На горячей линии сказали,что будут на карточке через сутки. Вы, блин, их на волах везете, что ли???

Когда пополняется карта через кассу, то деньги идут через мпс
Это не меньше суток
Чтобы деньги попадали сразу, нужно идти к манагеру и просить пополнить счёт, а не карту
В таком случае деньги поступят через полчаса-час
В Вашем случае деньги поступят завтра, скорее всего после обеда
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:42

Re: Конкорд

А при пополнении в айбоксе, смс приходит сразу, а на начисление ежедневных учитывается сумма со следующего дня, или через день?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:46

  Alex_ki написав:А при пополнении в айбоксе, смс приходит сразу, а на начисление ежедневных учитывается сумма со следующего дня, или через день?

Если операция по боксу прошла в опервремя, то со следующего, а если после, то через день
Например, если засунуть в бокс в 17.00, то это опервремя и деньги зачислятся на счёт этим же днём (начисления со следующего дня), а если засунуть в 20.00, то деньги зачислятся на счёт следующим днём, а начисления начнутся через день.
Опервремя до 18.00
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:16

Re: Конкорд

А где офпред девался?
Конь опять за 120к закрыл клиента. Аполлоныч жжет.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:21

korovas2

аполлоныча соседки за 1,5 ляма штрафа еще не отстрапонили
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:33

  korovas2 написав:А где офпред девался?
Конь опять за 120к закрыл клиента. Аполлоныч жжет.

Но не за 50 же, как тут пугали.
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wig
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