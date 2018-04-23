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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 23:05
IMPRINTER написав:korovas2
аполлоныча соседки за 1,5 ляма штрафа еще не отстрапонили
Там штраф не за свинорылов влупили.И Соседкам,скорее всего,выгодно было отделаться штрафом.А Аполлоныч теперь изображает бурную деятельность мона.При следующей проверке НБУ покажет,смотрите вот, я тут подельников Усамы пачками госфинмону передаю, а вы нас штрафуете)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:06
korovas2 написав:
А где офпред девался?
Конь опять за 120к закрыл клиента. Аполлоныч жжет.
Добрый День,
Я всегда с Вами
но повлиять на работу фин.мона не смогу, но могу максимум разузнать в чем причина, если отправите свои данные в ЛС
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:20
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ну его хоть как-то соседки наказали за штраф от нбу ?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:22
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
ну его хоть как-то соседки наказали за штраф от нбу ?
К сожалению не знаю
но не думаю что за такой штраф его по головке погладили...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:23
Банк Конкорд написав:
но могу максимум разузнать в чем причина
Добрый день!Разузнайте пжл.конекретно-сколько можно проводить операций по снятию наличных в месяц в отделении,какие максимальные суммы за раз можно снять по предзаказу в отделении,чтобы не будоражить Ваш финмон,или что мне для этого нужно сделать? А то читаешь,что одни пишут нормально снимают,другим лочат счета! По каким критериям одних лочат,а других нет? Как мне получить 100% уверенность что я сниму свои наличные? Спасибо!
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:37
Присоединяюсь. Спросите у Иванова сколько операций и на какую сумму можно за период проводить операций без риска быть залоченным втихаря.
Это ужас какой-то. Если у банка есть вопросы - пускай задаёт их. Но зачем же лочить?
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