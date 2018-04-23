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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:16

Факторы, тысячи их!!!!
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:16

Re: Конкорд

Бта по 3 выдает,больше не пробовал
wig написав:
  Банк Конкорд написав:так вот что удалось узнать:
1. Снятие в месяц без лишних вопросов 1.5/2 млн гривен, неограниченное кол-во раз
но
2. За раз лучше не больше 50 тыс,
3. Больше 5 раз в месяц вызывает подозрения

Тю.
Или, это только в кассе? А то я снимаю чаще, ведь банкоматы укробанков больше тысячи за раз по вашим картам не дают.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:22

Re: Конкорд

  Alex_ki написав:Бта по 3 выдает,больше не пробовал

Спасибо!
Но мне что БТА, что в кассу Конкорда съездить. Под домом Приват, Аваль, чуть дальше Альфа.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:33

  Банк Конкорд написав:
  bub-har написав:
  Банк Конкорд написав:но могу максимум разузнать в чем причина
Добрый день!Разузнайте пжл.конекретно-сколько можно проводить операций по снятию наличных в месяц в отделении,какие максимальные суммы за раз можно снять по предзаказу в отделении,чтобы не будоражить Ваш финмон,или что мне для этого нужно сделать? А то читаешь,что одни пишут нормально снимают,другим лочат счета! По каким критериям одних лочат,а других нет? Как мне получить 100% уверенность что я сниму свои наличные? Спасибо!


так вот что удалось узнать:
1. Снятие в месяц без лишних вопросов 1.5/2 млн гривен, неограниченное кол-во раз
но
2. За раз лучше не больше 50 тыс,
3. Больше 5 раз в месяц вызывает подозрения

50*5=250 - суперечить 1. :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43

  Банк Конкорд написав:
так вот что удалось узнать:
1. Снятие в месяц без лишних вопросов 1.5/2 млн гривен, неограниченное кол-во раз
но
2. За раз лучше не больше 50 тыс,
3. Больше 5 раз в месяц вызывает подозрения


50 000 * 5 = 250 000 грн. ... каким образом п. 2 и 3 сочетаются с п. 1 ? Аполлоныч сегодня принимал?
так ладно снятие - он же народ за чистый безнал лочит при ниединой копейки наличных на вход и выход.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:52

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:так вот что удалось узнать:
1. Снятие в месяц без лишних вопросов 1.5/2 млн гривен, неограниченное кол-во раз
но
2. За раз лучше не больше 50 тыс,
3. Больше 5 раз в месяц вызывает подозрения
Спасибо! Т.Е. я могу гарантированно без шума и пыли снять в день не более 50к,а в месяц 50к*5=250к и меня не залочат и мне не придётся выйти без денег из банка и говорить своим партнёрам "Денег нет и хорошего вам настроения"?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:02

  bub-har написав:
  Банк Конкорд написав:так вот что удалось узнать:
1. Снятие в месяц без лишних вопросов 1.5/2 млн гривен, неограниченное кол-во раз
но
2. За раз лучше не больше 50 тыс,
3. Больше 5 раз в месяц вызывает подозрения
Спасибо! Т.Е. я могу гарантированно без шума и пыли снять в день не более 50к,а в месяц 50к*5=250к и меня не залочат и мне не придётся выйти без денег из банка и говорить своим партнёрам "Денег нет и хорошего вам настроения"?


фиг там.
но отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает. Если ему что-то непонятно это говорит о его умственных способностях - непонятно спроси - тебе объяснят культурные свинорылы в чем суть дела - может повысишь уровень образованности. Но нет - этот банк сначала лочит - и твое деньги, твое имущество находится в его руках и доступ к своему имуществу распоряжаться которым тебе гарантировано конституцией как тебе угодно а не как укладывается в рамки этого деятеля - находится в его руках. Но больше всего веселит то. что издеваясь над рядовыми клиентами до такого маразма казалось бы тогда муха не должна была пролететь мимо - но получи штраф от НБУ )
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:07

IMPRINTER
А после такого лока, через сколько по времени удается забрать свои деньги?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:11

  wig написав:IMPRINTER
А после такого лока, через сколько по времени удается забрать свои деньги?


ну когда как ... тут же вопрос не в сроке, а самом прецеденте, когда тебя лишают доступа к твоему имуществу ... даже примат такого не делает щас. Сначала письмо с просьбой объяснить ... дальше ты отвечаешь - если их устраивает - остаешься клиентом, не устраивает - разрыв отношений, возврат денег и на улицу. Но счета не блокируют, ты можешь пользоваться своими деньгами. Чтобы блокировать счета и не давать доступа клиенту к его имущества (т.е. ограничить его конституционные права) нужны очень серьезные основания, а не просто когда кому-то что-то непонятно.
Потому просьба довести до гражданина Иванова О.А. о том, что так делать нельзя и если ему что-то непонятно пусть СНАЧАЛА спрашивает, а не сначала лочит, а потом спрашивает.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 24 кві, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:14

  IMPRINTER написав:ну когда как ... тут же вопрос не в сроке

ну намекните хоть по опыту, быстрей чем через фонд?
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wig
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