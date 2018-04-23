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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:16
Re: Конкорд
Бта по 3 выдает,больше не пробовал
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:22
Re: Конкорд
Спасибо!
Но мне что БТА, что в кассу Конкорда съездить. Под домом Приват, Аваль, чуть дальше Альфа.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:33
50*5=250 - суперечить 1.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43
50 000 * 5 = 250 000 грн. ... каким образом п. 2 и 3 сочетаются с п. 1 ? Аполлоныч сегодня принимал?
так ладно снятие - он же народ за чистый безнал лочит при ниединой копейки наличных на вход и выход.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:52
Re: Конкорд
Спасибо! Т.Е. я могу гарантированно без шума и пыли снять в день не более 50к,а в месяц 50к*5=250к и меня не залочат и мне не придётся выйти без денег из банка и говорить своим партнёрам "Денег нет и хорошего вам настроения"?
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:02
фиг там.
но отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает. Если ему что-то непонятно это говорит о его умственных способностях - непонятно спроси - тебе объяснят культурные свинорылы в чем суть дела - может повысишь уровень образованности. Но нет - этот банк сначала лочит - и твое деньги, твое имущество находится в его руках и доступ к своему имуществу распоряжаться которым тебе гарантировано конституцией как тебе угодно а не как укладывается в рамки этого деятеля - находится в его руках. Но больше всего веселит то. что издеваясь над рядовыми клиентами до такого маразма казалось бы тогда муха не должна была пролететь мимо - но получи штраф от НБУ )
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:07
IMPRINTER
А после такого лока, через сколько по времени удается забрать свои деньги?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:11
ну когда как ... тут же вопрос не в сроке, а самом прецеденте, когда тебя лишают доступа к твоему имуществу ... даже примат такого не делает щас. Сначала письмо с просьбой объяснить ... дальше ты отвечаешь - если их устраивает - остаешься клиентом, не устраивает - разрыв отношений, возврат денег и на улицу. Но счета не блокируют, ты можешь пользоваться своими деньгами. Чтобы блокировать счета и не давать доступа клиенту к его имущества (т.е. ограничить его конституционные права) нужны очень серьезные основания, а не просто когда кому-то что-то непонятно.
Потому просьба довести до гражданина Иванова О.А. о том, что так делать нельзя и если ему что-то непонятно пусть СНАЧАЛА спрашивает, а не сначала лочит, а потом спрашивает.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 24 кві, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:14
ну намекните хоть по опыту, быстрей чем через фонд?
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