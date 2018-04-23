Додано: Вів 24 кві, 2018 11:27

bub-har



вопрос тут главный в другом - что в этом банке СНАЧАЛА лочат (всё - и счета и ИБ - т.е. даже посмотреть не дают тебе на твои деньги), а потом спрашивают.

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