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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:17

  IMPRINTER написав:Но больше всего веселит то. что издеваясь над рядовыми клиентами до такого маразма казалось бы тогда муха не должна была пролететь мимо - но получи штраф от НБУ )

Бог шельму метит
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:22

  IMPRINTER написав:
  wig написав:IMPRINTER
А после такого лока, через сколько по времени удается забрать свои деньги?


ну когда как ... тут же вопрос не в сроке, а самом прецеденте, когда тебя лишают доступа к твоему имуществу ... даже примат такого не делает щас. Сначала письмо с просьбой объяснить ... дальше ты отвечаешь - если их устраивает - остаешься клиентом, не устраивает - разрыв отношений, возврат денег и на улицу. Но счета не блокируют, ты можешь пользоваться своими деньгами. Чтобы блокировать счета и не давать доступа клиенту к его имущества (т.е. ограничить его конституционные права) нужны очень серьезные основания, а не просто когда кому-то что-то непонятно.
Потому просьба довести до гражданина Иванова О.А. о том, что так делать нельзя и если ему что-то непонятно пусть СНАЧАЛА спрашивает, а не сначала лочит, а потом спрашивает.

Голову правління тут не прогнали за схемку...шо штраф 1,5 млн виписали?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:24

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 24 кві, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:27

bub-har

вопрос тут главный в другом - что в этом банке СНАЧАЛА лочат (всё - и счета и ИБ - т.е. даже посмотреть не дают тебе на твои деньги), а потом спрашивают.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:33

  bub-har написав:
  IMPRINTER написав:отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!

Рекомендації щоб рахунки не блокували.
1. Кидати тільки зі своїх рахунків.
2. Старатись в той же день не знімати.
3. Наперед повідомити банк які суми будуть проходити через рахунки.
І місячний оборот більше 1 млн грн цілком реальний.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:38

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:вопрос тут главный в другом - что в этом банке СНАЧАЛА лочат (всё - и счета и ИБ - т.е. даже посмотреть не дают тебе на твои деньги), а потом спрашивают.
А как же про 50к за операцию и не более 5 операций в месяц?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:42

Квесторе_поверніться

вы опять за теорию, что прокатывает в адекватных банках.
еще раз - тут сначала лочат, потом спрашивают.
мне не сложно ответить если меня спрашивают, - для среднестатистического свинорыла общениес финмоном впорне тривиальная вешь. Но в адекватном общении. Но если кто-то просто потому что ей что-то непонятно прекладывает свою волосатую руку к моим деньгам, делая их мне недоступными - это для меня недопустимо.
Если финмоном занимается опытный сотрудник он уже свиноту и так видит и понимает, что это свинорыл, а не террорист.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:56

  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:
  IMPRINTER написав:отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!

Рекомендації щоб рахунки не блокували.
1. Кидати тільки зі своїх рахунків.
2. Старатись в той же день не знімати.
3. Наперед повідомити банк які суми будуть проходити через рахунки.
І місячний оборот більше 1 млн грн цілком реальний.

первые два пункта-НЕВЕРНО
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05

VLADPn, поправте.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:08

  Квесторе_поверніться написав:VLADPn, поправте.


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IMPRINTER
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