|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:17
IMPRINTER написав:
Но больше всего веселит то. что издеваясь над рядовыми клиентами до такого маразма казалось бы тогда муха не должна была пролететь мимо - но получи штраф от НБУ )
Бог шельму метит
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:22
IMPRINTER написав: wig написав:IMPRINTER
А после такого лока, через сколько по времени удается забрать свои деньги?
ну когда как ... тут же вопрос не в сроке, а самом прецеденте, когда тебя лишают доступа к твоему имуществу ... даже примат такого не делает щас. Сначала письмо с просьбой объяснить ... дальше ты отвечаешь - если их устраивает - остаешься клиентом, не устраивает - разрыв отношений, возврат денег и на улицу. Но счета не блокируют, ты можешь пользоваться своими деньгами. Чтобы блокировать счета и не давать доступа клиенту к его имущества (т.е. ограничить его конституционные права) нужны очень серьезные основания, а не просто когда кому-то что-то непонятно.
Потому просьба довести до гражданина Иванова О.А. о том, что так делать нельзя и если ему что-то непонятно пусть СНАЧАЛА спрашивает, а не сначала лочит, а потом спрашивает.
Голову правління тут не прогнали за схемку...шо штраф 1,5 млн виписали?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24447
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:24
IMPRINTER написав:
отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!
Востаннє редагувалось bub-har
в Вів 24 кві, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:27
bub-har
вопрос тут главный в другом - что в этом банке СНАЧАЛА лочат (всё - и счета и ИБ - т.е. даже посмотреть не дают тебе на твои деньги), а потом спрашивают.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34120
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5420 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:33
bub-har написав: IMPRINTER написав:
отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!
Рекомендації щоб рахунки не блокували.
1. Кидати тільки зі своїх рахунків.
2. Старатись в той же день не знімати.
3. Наперед повідомити банк які суми будуть проходити через рахунки.
І місячний оборот більше 1 млн грн цілком реальний.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24447
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:38
IMPRINTER написав:
вопрос тут главный в другом - что в этом банке СНАЧАЛА лочат (всё - и счета и ИБ - т.е. даже посмотреть не дают тебе на твои деньги), а потом спрашивают.
А как же про 50к за операцию и не более 5 операций в месяц?
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:42
Квесторе_поверніться
вы опять за теорию, что прокатывает в адекватных банках.
еще раз - тут сначала лочат, потом спрашивают.
мне не сложно ответить если меня спрашивают, - для среднестатистического свинорыла общениес финмоном впорне тривиальная вешь. Но в адекватном общении. Но если кто-то просто потому что ей что-то непонятно прекладывает свою волосатую руку к моим деньгам, делая их мне недоступными - это для меня недопустимо.
Если финмоном занимается опытный сотрудник он уже свиноту и так видит и понимает, что это свинорыл, а не террорист.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34120
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5420 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:56
Квесторе_поверніться написав: bub-har написав: IMPRINTER написав:
отличие этого банка от многих других в том, что Аполлоныч сначала лочит, а потом спрашивает
Так вот как бы узнать эти критерии? Одни пишут,что спокойно снимают и больше чем 50к,других за 50к лочат!Получается лотерея что ли? Вот ув.представитель написал,что не более 50к за раз и не более 5 операций в месяц!
Рекомендації щоб рахунки не блокували.
1. Кидати тільки зі своїх рахунків.
2. Старатись в той же день не знімати.
3. Наперед повідомити банк які суми будуть проходити через рахунки.
І місячний оборот більше 1 млн грн цілком реальний.
первые два пункта-НЕВЕРНО
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2284
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05
VLADPn, поправте.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24447
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:08
Квесторе_поверніться написав:VLADPn
, поправте.
получать на карту зарплату по зарплатному проекту.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34120
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5420 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|