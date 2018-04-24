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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:53
нет
карты будут работать в обычном режиме
новый номер счёта можно узнать в айконе или в отд
P.S. Кстати, сегодня до 21.00 айкон работать не будет - регламентные работы, а карты будут работать без проблем
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:28
Re: Конкорд
Але ж приколісти. Смс про непрацюючий айкон25 з 18.-00 по 21.00 надіслали о 18.06. Дякую,"вчасно" попередили.
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