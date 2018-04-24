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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:04

При смене 2625 на 2620 карты и счета блокировать не будут?
Customer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:53

  Customer написав:При смене 2625 на 2620 карты и счета блокировать не будут?

нет
карты будут работать в обычном режиме
новый номер счёта можно узнать в айконе или в отд
P.S. Кстати, сегодня до 21.00 айкон работать не будет - регламентные работы, а карты будут работать без проблем
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:28

Re: Конкорд

Але ж приколісти. Смс про непрацюючий айкон25 з 18.-00 по 21.00 надіслали о 18.06. Дякую,"вчасно" попередили.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:37

  Кочевник написав:Але ж приколісти. Смс про непрацюючий айкон25 з 18.-00 по 21.00 надіслали о 18.06. Дякую,"вчасно" попередили.

Мне в 18.17, могли и не сообщать) Видать решили сообщить чтоб паники не было))
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:02

Re: Конкорд

Мне пришло в Вайбер в 17:57
Alex_ki
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