|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:53
нет
карты будут работать в обычном режиме
новый номер счёта можно узнать в айконе или в отд
P.S. Кстати, сегодня до 21.00 айкон работать не будет - регламентные работы, а карты будут работать без проблем
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:28
Re: Конкорд
Але ж приколісти. Смс про непрацюючий айкон25 з 18.-00 по 21.00 надіслали о 18.06. Дякую,"вчасно" попередили.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:37
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:02
Re: Конкорд
Мне пришло в Вайбер в 17:57
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:59
Re: Конкорд
О, пришли % и КБ
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:53
Ага. Но, только карточные, по депо - нет.
Кто переживал за смену счетов, протестировал, новые 2620 работают не хуже старых.
И это что, выходит понедельник - небанковский день?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:02
wig
естественно ... 30 - выходной, 5 - рабочий.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:13
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
реклама
|