Додано: Чет 26 кві, 2018 19:53

Ага. Но, только карточные, по депо - нет.

Кто переживал за смену счетов, протестировал, новые 2620 работают не хуже старых.

И это что, выходит понедельник - небанковский день?

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