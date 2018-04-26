Вошёл сейчас без проблем. Киевстар.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:44
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:45
И процентов, чот, нет по депо. По картам еще вчера зашли.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49
Re: Конкорд
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:53
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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