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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:44

  Alex_ki написав:Кстати, отп пароли всем приходят? Не могу войти в ИБ с компа, не приходят СМС..

Вошёл сейчас без проблем. Киевстар.
Vorlon
 
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Подякував: 325 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:45

И процентов, чот, нет по депо. По картам еще вчера зашли.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2887
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:48

wig
Так рано и не должны быть. Вы что-то путаете...
Vorlon
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49

Re: Конкорд

Да, походу локальный глюк.
Перегрузил телефон и всё пришло
Vorlon написав:
  Alex_ki написав:Кстати, отп пароли всем приходят? Не могу войти в ИБ с компа, не приходят СМС..

Вошёл сейчас без проблем. Киевстар.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:53

  Vorlon написав:wig
Так рано и не должны быть. Вы что-то путаете...

Второго в среду?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2887
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:58

wig
Сегодня во второй половине дня.
Vorlon
 
Повідомлень: 5572
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:39

Re: Конкорд

Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Alex_ki
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Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50

  Alex_ki написав:Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?


Если вы про СЭП то 30-го он не будет работать.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:57

  Alex_ki написав:Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?

Почему не п2п?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:00

Re: Конкорд

П2п с Конкорда вроде платный даже со своих?
Или из приложения мони будет бесплатным? Тогда это оптимально
isen написав:
  Alex_ki написав:Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?

Почему не п2п?
Alex_ki
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