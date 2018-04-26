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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:44
Alex_ki написав:
Кстати, отп пароли всем приходят? Не могу войти в ИБ с компа, не приходят СМС..
Вошёл сейчас без проблем. Киевстар.
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:45
И процентов, чот, нет по депо. По картам еще вчера зашли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:48
wig
Так рано и не должны быть. Вы что-то путаете...
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49
Да, походу локальный глюк.
Перегрузил телефон и всё пришло
Vorlon написав: Alex_ki написав:
Кстати, отп пароли всем приходят? Не могу войти в ИБ с компа, не приходят СМС..
Вошёл сейчас без проблем. Киевстар.
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Alex_ki
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:53
Vorlon написав:wig
Так рано и не должны быть. Вы что-то путаете...
Второго в среду?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:58
wig
Сегодня во второй половине дня.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:39
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
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Alex_ki
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:50
Alex_ki написав:
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Если вы про СЭП то 30-го он не будет работать.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:57
Alex_ki написав:
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Почему не п2п?
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isen
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:00
П2п с Конкорда вроде платный даже со своих?
Или из приложения мони будет бесплатным? Тогда это оптимально
isen написав: Alex_ki написав:
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Почему не п2п?
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Alex_ki
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