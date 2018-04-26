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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:02

  Alex_ki написав:П2п с Конкорда вроде платный даже со своих?
Или из приложения мони будет бесплатным? Тогда это оптимально
isen написав:
  Alex_ki написав:Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?

Почему не п2п?

В Моне пополнить свою карту, будет бесплатно(в среду было точно бесплатно)
isen
 
Повідомлень: 160
З нами з: 21.12.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 264265266267
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