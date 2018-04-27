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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:02
Alex_ki написав:
П2п с Конкорда вроде платный даже со своих?
Или из приложения мони будет бесплатным? Тогда это оптимально
isen написав: Alex_ki написав:
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Почему не п2п?
В Моне пополнить свою карту, будет бесплатно(в среду было точно бесплатно)
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Додано: Суб 28 кві, 2018 06:09
Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?
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