В Моне пополнить свою карту, будет бесплатно(в среду было точно бесплатно)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:02
В Моне пополнить свою карту, будет бесплатно(в среду было точно бесплатно)
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:01
Re: Конкорд
Горячка рекомендовала это уточнять у айбокса, как ни странно)
Додано: Нед 29 кві, 2018 15:22
Re: Конкорд
А почему странно? У Конкорда изменились счета, айбокс должен эти изменения внести в программу/шлюз, что бы платежи шли правильно - по-моему, все логично.
реклама
|