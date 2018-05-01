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Конкорд
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:02
Alex_ki написав:
П2п с Конкорда вроде платный даже со своих?
Или из приложения мони будет бесплатным? Тогда это оптимально
isen написав: Alex_ki написав:
Перевод по реквизитам на моню 30 числа дойдет и загасит, или отправлять сегодня/гасить снятым налом 30?
Почему не п2п?
В Моне пополнить свою карту, будет бесплатно(в среду было точно бесплатно)
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isen
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Додано: Суб 28 кві, 2018 06:09
Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?
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sola
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:01
Горячка рекомендовала это уточнять у айбокса, как ни странно)
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Alex_ki
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:22
А почему странно? У Конкорда изменились счета, айбокс должен эти изменения внести в программу/шлюз, что бы платежи шли правильно - по-моему, все логично.
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Asdушный
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Додано: Нед 29 кві, 2018 17:04
Та то я табличку "сарказм" забыл)
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Alex_ki
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:43
Кто-то уже слал СЭП на новые карт.счета Конкорда?
Отослал дневным поездом из Аллы, до сих пор нет.
В прошлом месяце зашли в 14:59
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GrafBV
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:19
GrafBV
У вас платные голдовские карты? Иначе чего туда слать...
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Vorlon
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:22
GrafBV написав:
Кто-то уже слал СЭП на новые карт.счета Конкорда?
Отослал дневным поездом из Аллы, до сих пор нет.
В прошлом месяце зашли в 14:59
Да, тестовая сотка еще до выходных зашла. С Альфы.
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wig
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:23
Vorlon написав:
У вас платные голдовские карты? Иначе чего туда слать...
Условно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:30
Vorlon написав:GrafBV
У вас платные голдовские карты? Иначе чего туда слать...
Так точно!
Офпред, подскажите актуальные карточные реквизиты для СЭП, а то https://concord.ua/ru/page/rekviziti-popovnennja-kartok
у вас еще 2625
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GrafBV
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