Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33
Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:40
Как всегда. Менял только номер счета в старом шаблоне.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:49
За эту карту буду платить и дальше. Чего жмотиться, ведь это - Конкордушка! Лудшый!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:07
реклама
|