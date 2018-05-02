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Конкорд
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33
wig написав: GrafBV написав:
Кто-то уже слал СЭП на новые карт.счета Конкорда?
Отослал дневным поездом из Аллы, до сих пор нет.
В прошлом месяце зашли в 14:59
Да, тестовая сотка еще до выходных зашла. С Альфы.
Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?
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GrafBV
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:40
GrafBV написав:
Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?
Как всегда. Менял только номер счета в старом шаблоне.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:48
wig написав:
Условно.
Первый год только.
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Vorlon
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:49
Vorlon написав:
Первый год только.
За эту карту буду платить и дальше. Чего жмотиться, ведь это - Конкордушка! Лудшый!
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:07
sola написав:
Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?
уже
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GXL
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:53
Спасибо, информацию исправим
И на Ваш вопрос отвечу в скором времени
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Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15
GXL написав: sola написав:
Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?
уже
да, работает
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Додано: Чет 03 тра, 2018 10:21
Информацию заменили, отправлять СЭП надо на счета 2620, по инструкции.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:00
Перевод из Привата остаётся без изменений ?
По номеру карты 5352* ?
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mustbe
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