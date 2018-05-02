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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33

  wig написав:
  GrafBV написав:Кто-то уже слал СЭП на новые карт.счета Конкорда?
Отослал дневным поездом из Аллы, до сих пор нет.
В прошлом месяце зашли в 14:59

Да, тестовая сотка еще до выходных зашла. С Альфы.

Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:40

  GrafBV написав:Быстро зашла?
Я тоже тестовую кинул, но че-то нет ни смс ни на карте, может еще что поменялось кроме номера счета?

Как всегда. Менял только номер счета в старом шаблоне.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:48

  wig написав:Условно.

Первый год только.
Vorlon
 
Повідомлень: 5583
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:49

  Vorlon написав:Первый год только.

За эту карту буду платить и дальше. Чего жмотиться, ведь это - Конкордушка! Лудшый!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:07

  sola написав:Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?


уже
GXL
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:53

  GrafBV написав:
  Vorlon написав:GrafBV
У вас платные голдовские карты? Иначе чего туда слать...

Так точно!

Офпред, подскажите актуальные карточные реквизиты для СЭП, а то https://concord.ua/ru/page/rekviziti-popovnennja-kartok у вас еще 2625


Спасибо, информацию исправим :)
И на Ваш вопрос отвечу в скором времени
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15

  GXL написав:
  sola написав:Когда вернут выпиленную возможность пополнения через iBox?


уже

да, работает
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:21

  GrafBV написав:
  Vorlon написав:GrafBV
У вас платные голдовские карты? Иначе чего туда слать...

Так точно!

Офпред, подскажите актуальные карточные реквизиты для СЭП, а то https://concord.ua/ru/page/rekviziti-popovnennja-kartok у вас еще 2625


Информацию заменили, отправлять СЭП надо на счета 2620, по инструкции.
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:00

Перевод из Привата остаётся без изменений ?
По номеру карты 5352* ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:38

  mustbe написав:Перевод из Привата остаётся без изменений ?
По номеру карты 5352* ?

Да, пополнял 27 04
demichh
 
Повідомлень: 1723
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