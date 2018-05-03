Да, сегодня пополнял по номеру карты, всё работает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:04
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:06
Да,по номеру карты без изменений
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:23
Банк Конкорд, ваши програмеры поламанали?
Не работает ваш 3ДС при подтверждении стороннего р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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