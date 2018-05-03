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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01

  clientage написав:Да, походный ноут и ОС на нем древние )
Но р2р с Шарика и Вальки прошли на ура. Пришлось с КоКо слить сэпом вааще всьооо под ноль. КоКо -- лудшый ))

Рано или поздно и остальные перейдут на современные шифры.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05

  Alex_ki написав:Ого, уже они стали платными?
Или может какой другой раздел? Было банки, на 3 странице Конкорд, пополнить карту, до 14999 без комиссии

Да я как раз выбрал просто "пополнить карту" на стартовой странице.
Кстати, например "моно" по этой кнопке пополнялся без комиссии, а сейчас уже тоже отдельную кнопку им сделали, хорошо что на стартовой странице.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:14

Re: Конкорд

2го травня поповнив коня в ібох без комісу - знайшов його в банках, там меню змінилось була ікона віза і рахунок(чи щось інакше, забув) от там ввів номер карти.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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