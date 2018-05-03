Рано или поздно и остальные перейдут на современные шифры.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01
Рано или поздно и остальные перейдут на современные шифры.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05
Да я как раз выбрал просто "пополнить карту" на стартовой странице.
Кстати, например "моно" по этой кнопке пополнялся без комиссии, а сейчас уже тоже отдельную кнопку им сделали, хорошо что на стартовой странице.
Всё IMHO
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:14
Re: Конкорд
2го травня поповнив коня в ібох без комісу - знайшов його в банках, там меню змінилось була ікона віза і рахунок(чи щось інакше, забув) от там ввів номер карти.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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