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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01
clientage написав:
Да, походный ноут и ОС на нем древние )
Но р2р с Шарика и Вальки прошли на ура. Пришлось с КоКо слить сэпом вааще всьооо под ноль. КоКо -- лудшый ))
Рано или поздно и остальные перейдут на современные шифры.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05
Alex_ki написав:
Ого, уже они стали платными?
Или может какой другой раздел? Было банки, на 3 странице Конкорд, пополнить карту, до 14999 без комиссии
Да я как раз выбрал просто "пополнить карту" на стартовой странице.
Кстати, например "моно" по этой кнопке пополнялся без комиссии, а сейчас уже тоже отдельную кнопку им сделали, хорошо что на стартовой странице.
Всё IMHO
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:14
2го травня поповнив коня в ібох без комісу - знайшов його в банках, там меню змінилось була ікона віза і рахунок(чи щось інакше, забув) от там ввів номер карти.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:39
clientage написав:Да, походный ноут и ОС на нем древние )
Но р2р с Шарика и Вальки прошли на ура. Пришлось с КоКо слить сэпом вааще всьооо под ноль. КоКо -- лудшый ))
Под ноль так как обиделись за п2п? )
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:41
Aps написав:
Под ноль так как обиделись за п2п?
А что, конкордушка стал тарифицировать p2p?
Всё IMHO
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:51
Aps написав:
clientage написав:Да, походный ноут и ОС на нем древние )
Но р2р с Шарика и Вальки прошли на ура. Пришлось с КоКо слить сэпом вааще всьооо под ноль. КоКо -- лудшый ))
Под ноль так как обиделись за п2п? )
СЭП же работает ток в опервремя, а мне щас гроши могут и вечерком понадобиться. Хай КоКо чуток отдохнёт ))
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:16
clientage написав:СЭП же работает ток в опервремя, а мне щас гроши могут и вечерком понадобиться. Хай КоКо чуток отдохнёт ))
Моня с сохраненной картой поможет в вашей ситуации.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:39
Aps написав:
Моня с сохраненной картой поможет в вашей ситуации.
Моня так же точно не работает на xp.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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