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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:58
IMPRINTER написав:
что с конем?
не могу войти в ИБ?
аполлоныч локнул?
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.
Зайти то мона, но отправить СЭП или внутрибанк не даёт, выписка по картам не фурычит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:00
clientage
я даже зайти не могу !!!
точно не этот Ирод локнул?
у меня так
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09
IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:17
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
думаете аполлоныч локнул?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:24
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
думаете аполлоныч локнул?
Меня пустило, но внутрибанк не работает.
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GrafBV
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
У меня такая же "нештатная", но карта работает. На лок не похоже, скорее, глюки.
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wig
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:26
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
думаете аполлоныч локнул?
Та ні...
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:52
моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг
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HackStock
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05
HackStock написав:
моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг
В 11 пополнял с бегемота, все было ок.
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GrafBV
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16
GrafBV написав: HackStock написав:
моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг
В 11 пополнял с бегемота, все было ок.
все что было в прошлом интересует тока историков )
мы говорим о настоящем - в настоящее время лошадь мертва
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IMPRINTER
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