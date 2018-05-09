RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:58

  IMPRINTER написав:что с конем?
не могу войти в ИБ?
аполлоныч локнул?

Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.

Зайти то мона, но отправить СЭП или внутрибанк не даёт, выписка по картам не фурычит :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24284
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:00

clientage

я даже зайти не могу !!!
точно не этот Ирод локнул?

у меня так

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09

IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:17

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.


думаете аполлоныч локнул?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:24

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.


думаете аполлоныч локнул?

Меня пустило, но внутрибанк не работает.
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 26.12.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:25

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.

У меня такая же "нештатная", но карта работает. На лок не похоже, скорее, глюки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:26

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, в ІБ пущає...в Вас ситуація нештатна.


думаете аполлоныч локнул?

Та ні...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:52

Re: Конкорд

моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг
HackStock
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:05

  HackStock написав:моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг

В 11 пополнял с бегемота, все было ок.
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 26.12.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16

  GrafBV написав:
  HackStock написав:моно пополнил с коня, а коня с п24 не могу, пишет нет ответа от поставщика услуг

В 11 пополнял с бегемота, все было ок.


все что было в прошлом интересует тока историков )
мы говорим о настоящем - в настоящее время лошадь мертва
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34231
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Banki, kostya77, makor06 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2710)
10.05.2018 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.