В iCON пускает, а дальше беда...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28
а где наш сапппорт?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:43
Работаем над решением проблеммы
На данный момент ведутся работы по исправлению ошибки.
Это точно не Фин.Мон.... Приносим глубочайшие извинения, и сообщим Вам как только проблема будет исправлена
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:45
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:46
IMPRINTER
+ заказывать декларацию с минсдохов
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:48
А эту декларашку за какой период нуна/лучше формировать
За прошлый год или на текущий момент(квартал)?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:51
clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:52
Попробуйте повторить вход в icON25
Попробуйте повторить вход в ИБ. Проблема должна быть решена
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:56
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00
Re: Конкорд
Ничего не работает ((
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