RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:27

В iCON пускает, а дальше беда...

Зображення
sola
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 02.03.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28

а где наш сапппорт?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34244
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:43

Работаем над решением проблеммы

На данный момент ведутся работы по исправлению ошибки.
Это точно не Фин.Мон.... Приносим глубочайшие извинения, и сообщим Вам как только проблема будет исправлена
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 257
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:45

  Банк Конкорд написав:Это точно не Фин.Мон....

спасибо, а то я уже начал писать объяснительную.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34244
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:46

IMPRINTER
+ заказывать декларацию с минсдохов :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 440
З нами з: 07.05.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:48

  Banki написав:IMPRINTER
+ заказывать декларацию с минсдохов :mrgreen:

А эту декларашку за какой период нуна/лучше формировать
За прошлый год или на текущий момент(квартал)?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24285
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:51

clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 440
З нами з: 07.05.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:52

Попробуйте повторить вход в icON25

Попробуйте повторить вход в ИБ. Проблема должна быть решена
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 257
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:56

  Банк Конкорд написав:Попробуйте повторить вход в ИБ. Проблема должна быть решена


фиг там )

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34244
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5436 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00

Re: Конкорд

Ничего не работает :(((
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 20.03.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 270271272273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, BBC, Сибарит, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56158)
10.05.2018 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.