она без мокрой печати? банки такую принимают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:06
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:09
принимают.
требовать мокрую печать является административным правонарушениям.
сейчас печать на документе выполняет только элемент украшения или дань традиции.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:17
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:19
Re: Конкорд
Пополнение через айбокс идёт уже почти 2 часа, связано с тех проблемами?
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:23
идёт или не идет?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25
Re: Конкорд
Ну, тумба денег со второй попытки съела, и на этом всё
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:28
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:34
Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:34
Технические работы
Технические работы проводятся, как сообщила служба поддержки, до 18.00. Возможно раньше закончатся.
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