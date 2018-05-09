Конкорд
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:06
Banki написав: clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать
она без мокрой печати? банки такую принимают?
J
Повідомлень: 3938
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:09
J написав: Banki написав: clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать
она без мокрой печати? банки такую принимают?
принимают.
требовать мокрую печать является административным правонарушениям.
сейчас печать на документе выполняет только элемент украшения или дань традиции.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 34244
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5437 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:17
Банк Конкорд написав:
Попробуйте повторить вход в ИБ. Проблема должна быть решена
Не, теперь вообще не пускает
Сервис временно недоступен. Ведутся технические работы! Приносим свои извинения за временные неудобства!
sola
Повідомлень: 4016
З нами з: 02.03.09
Подякував: 478 раз.
Подякували: 475 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:19
Пополнение через айбокс идёт уже почти 2 часа, связано с тех проблемами?
Alex_ki
Повідомлень: 52
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:23
Alex_ki написав:
Пополнение через айбокс
идёт
уже почти 2 часа, связано с тех проблемами?
идёт или не идет?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 34244
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5437 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:25
Ну, тумба денег со второй попытки съела, и на этом всё
Alex_ki
Повідомлень: 52
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:28
IMPRINTER написав:
требовать мокрую печать является административным правонарушениям.
а это где написано?
J
Повідомлень: 3938
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:34
J написав: IMPRINTER написав:
требовать мокрую печать является административным правонарушениям.
а это где написано?
Стаття 166-24 КУАП
: "Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
Bosstone
Повідомлень: 646
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:34
Технические работы проводятся, как сообщила служба поддержки, до 18.00. Возможно раньше закончатся.
anikola13
Повідомлень: 414
З нами з: 08.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:22
Bosstone написав:
Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
А банк до чого тут?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13243
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1099 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему