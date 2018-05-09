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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47
BBC написав: Bosstone написав:
Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
А банк до чого тут?
Присоединюсь к вопросу.
Четко сказано об держ. Органах.
Банки не указаны.
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