Присоединюсь к вопросу.
Четко сказано об держ. Органах.
Банки не указаны.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:04
Re: Конкорд
ГК
Стаття 58-1. Печатки суб’єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
58-1 в редакції Закону № 1982-VIII від 23.03.2017
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
|