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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47
BBC написав: Bosstone написав:
Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
А банк до чого тут?
Присоединюсь к вопросу.
Четко сказано об держ. Органах.
Банки не указаны.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:04
ГК
Стаття 58-1. Печатки суб’єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
58-1 в редакції Закону № 1982-VIII від 23.03.2017
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:24
J написав: Banki написав:clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать
она без мокрой печати? банки такую принимают?
у меня с мокрой
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:05
В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:10
Vorlon написав:
В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?
У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:20
clientage написав: Vorlon написав:
В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?
У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше?
Да, на год 4.5
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:24
Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:26
Вы таким способом хотите их раздавить?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:33
Банк Конкорд написав:
Вы таким способом хотите их раздавить?
Нее, проигнорить
... делайте хоть что-нибудь!
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