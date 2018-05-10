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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47

  BBC написав:
  Bosstone написав:Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

А банк до чого тут?

Присоединюсь к вопросу.
Четко сказано об держ. Органах.
Банки не указаны.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:04

Re: Конкорд

ГК
Стаття 58-1. Печатки суб’єкта господарювання

1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
58-1 в редакції Закону № 1982-VIII від 23.03.2017
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:24

  J написав:
  Banki написав:clientage
лично делал годовую , а дальше ежеквартально думаю заказывать

она без мокрой печати? банки такую принимают?

у меня с мокрой
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:05

В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:10

  Vorlon написав:В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?

У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:20

  clientage написав:
  Vorlon написав:В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?

У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше? :P


Да, на год 4.5 :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:24

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?

У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше? :P


Да, на год 4.5 :lol:

Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:26

  clientage написав:Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается :) :)


Вы таким способом хотите их раздавить? :P
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:33

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается :) :)


Вы таким способом хотите их раздавить? :P

Нее, проигнорить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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